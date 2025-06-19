F.Bahçe sağ bekin ilacını Real Madrid’de buldu. Sarı-lacivertli yönetimin gündemine gelen Kyle Walker’ın 35 yaşında olması büyük tepkiye yol açmıştı. İngiliz futbolcu, Everton ile anlaştı. Yönetim de rotayı İspanya’ya çevirdi. Real Madrid’in Liverpool’dan Trent Alexander-Arnold’u transfer etmesi Kanarya’nın önünü açtı.

İLK TERCİHİ İSPANYA

Madrid’in yeni teknik direktörü Xabi Alonso’nun kadrosunda Lucas Vazquez’e yer yok. Bu nedenle, sözleşmesi Kulüpler Dünya Kupası’nın bitiminden sonra yenilenmeyecek. Tecrübeli sağ bekle F.Bahçe’nin dışında La Liga ekipleri Mallorca ve Espanyol da ilgileniyor. Vazquez, kariyerini İspanya’da devam ettirmek istiyor.

ESKİDEN BERİ İSTİYOR

Mourinho da Lucas Vazquez’i F.Bahçe’de görmek için istekli. Portekizli, Tottenham ve Roma’yı çalıştırırken Vazquez’in transferini talep etmişti. Mourinho, Vazquez ile bizzat görüşerek, takımda vereceği rolü anlattı. F.Bahçe, İspanyol sağ beki bonservis bedeli olmadan transfer edecek.