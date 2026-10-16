Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Corendon Alanyaspor’u sahasında ağırlayacak Fenerbahçe’ye kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Aston Villa maçını kaçıran Marco Asensio'nun son durumu belli oldu.
Asensio, Alanyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen son antrenmanda yer almadı. İspanyol futbolcu, tedavi sürecini sürdürdüğü ifade edildi.
FENERBAHÇE KAMPA GİRDİ
Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı lig maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Son oynanan karşılaşmada 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular, ilk bölümde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümde salonda aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Corendon Alanyaspor karşılaşması öncesinde kampa girdi.