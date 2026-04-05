Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş takımları Chobani Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe’de Asensio şoku yaşandı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Marco Asensio, Beşiktaşlı Oh ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı.

İspanyol oyuncu sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Başarılı oyuncunun yerine 24. dakikada Fred oyuna dahil oldu.

TEDESCO'DAN ASENSIO AÇIKLAMASI

Maç sonrası Tedesco Asensio ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maç içerisinde pozisyonda yerde kaldı Asensio. Sonra içeri girdi denemek için. Çıkmak zorunda kaldı. Devre arasında onunla konuşamadım. Kendisi daha ileri kontroller için gitti. Üst düzey bir oyuncu ve önemli bir oyuncu. Zorlukların üstesinden diğer oyuncularla da gelebiliriz."