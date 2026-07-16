Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği, ilk etap antrenman kampına katılmayan ve daha sonra Avusturya kampına dahil olan Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'a talip çıktı

Brezilya basınında yer alan habere göre, Vasco da Gama, tecrübeli savunmacı için harekete geçti. 33 yaşındaki stoper için bilgi toplayan Brezilya temsilcisi, satın alma opsiyonlu kiralama formülüne odaklandı.

AVRUPA'DAN DA TALİBİ VAR

Geçtiğimiz sezon Como forması altında başarılı bir sezon geçiren Diego Carlos'un önceliğinin Avrupa olduğu biliniyor. Fransa temsilcisi Lille'nin 33 yaşındaki savunma oyuncusuna ilgisinin olduğu da haberin detaylarında yer aldı.

Carlos, geçen sezon Como'da 31 maçta forma giydi ve 1 ile 1 asist gol katkısı sağladı.