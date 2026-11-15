Trendyol Süper Lig'de üst üste gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep FK'da takımın yeni patronu netleşti. Milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek ligde yeniden ayağa kalkmayı hedefleyen kırmızı-siyahlı yönetim, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel ile yürüttüğü pazarlıklarda mutlu sona ulaştı.

Yapılan görüşmelerin ardından 45 yaşındaki genç teknik adamla 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı. Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde görev yapan Demirel, kariyerinin beşinci durağı olan Gaziantep temsilcisi için resmi imzayı atmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı kulübün anlaşmayı çok kısa bir süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

İLK SINAVI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak büyük bir düşüş yaşayan Gaziantep FK, milli araya kadar geride kalan 11 haftada toplayabildiği 8 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Kırmızı-siyahlı camia, Volkan Demirel'in saha kenarındaki enerjisi ve liderliğiyle ateş hattından hızla uzaklaşmayı hedefliyor.

Öte yandan lig fikstürü, 45 yaşındaki çalıştırıcıya ilk maçında oldukça dikkat çekici bir sınav hazırladı. Gaziantep FK, milli aranın sona ermesiyle birlikte Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Volkan Demirel'in son görev yaptığı takım olan Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

FENERBAHÇE HAYALİ BEKLEMEDE KALDI

Futbolculuk kariyerinin büyük bölümünü Fenerbahçe çatısı altında geçiren, uzun yıllar sarı-lacivertli formayla kaptanlık pazubandını takan ve kulüpte yardımcı antrenörlük görevinde de bulunan Volkan Demirel, en büyük hedefinin bir gün teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin başına geçmek olduğunu çeşitli açıklamalarında dile getirmişti.

Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan teknik direktör arayışlarında adı zaman zaman gündeme gelen ve camianın da bir gün kulübede görmeyi beklediği Demirel'in bu hayali, Gaziantep FK ile varılan anlaşmanın ardından bir kez daha beklemede kaldı.