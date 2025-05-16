Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda orta sahadaki krize öncelik verdi. Sarı-lacivertli yönetim, Bayern Münih’in Alman orta sahası Leon Goretzka’yı gündemine aldı. Sportif Direktör Mario Branco, Leon Goretzka için Bayern Münih ile temasa geçerek oyuncunun şartlarını sordu.
KALMAK İSTİYOR
Bayern Münih, transfer görüşmeleri için Goretzka’ya izin verdi ancak 30 yaşındaki oyuncu, kariyerini Bayern’de sürdürmek ve 2026’da bitecek sözleşmesini tamamlamak istiyor. F.Bahçe, Alman yıldızı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bayern Münih ise Goretzka için gelen tekliflere sıcak.