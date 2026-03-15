Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'ye kritik maç öncesi iki sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı.