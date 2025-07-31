Kanat transferi için vites yükselten Fenerbahçe, Marco Asensio ve Brahim Diaz'ı gündemine almıştı.

Sarı lacivertli ekip, her iki isim için de görüşmelerine devam ederken peş peşe olumsuz haber aldı.

RAKİP ÇIKTI

Fenerbahçe'nin, Asensio ve kulübü PSG ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilse de transfer önce askıya alındı ardından İspanyol oyuncuya talip çıktı.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Benfica, Asensio için 11 milyon Euro'luk teklif ile PSG'nin kapısını çaldı. Benfica'nın yanı sıra İspanyol ekiplerinin de takip ettiği 29 yaşındaki oyuncu için Inter de beklemede. 8 milyon Euro yıllık ücret beklentisi nedeniyle taliplerini zora sokan Asensio'nun geleceği kısa süre içinde netleşecek.

TÜRKİYE'YE SICAK DEĞİL

Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Real Madrid forması giyen Brahim Diaz'dan geldi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Brahim Diaz'ın transfer olmaya niyeti yok. Faslı yıldız, birçok kulübün ilgisine rağmen kariyerini Real Madrid'de sürdürmek istiyor.

Haberin detaylarında ise Diaz'ın Türkiye'ye gitmeye sıcak bakmadığı ve Real Madrid ile sözleşme yenilemek istediği aktarıldı.