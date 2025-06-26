Kulüpler Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Juventus, kadrosuna yıldız bir golcü katmak üzere. La Gazzetta dello Sport haberine göre; Fenerbahçe'nin de ilgilendiği serbest statüdeki Kanadalı forvet Jonathan David’in transferinde anlaşma sağladı. Torino temsilcisi, David’i her konuda ikna etti. Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan David yeni sezonda Juventus forması giyecek.

TRANSFER MASASI ORLANDO’DA KURULDU

Juventus Genel Direktörü Damien Comolli, Orlando’da bulunan kulüp kampına geldi ve burada Jonathan David transferi için görüşmelere hız kazandırdı. Comolli’nin, CEO Maurizio Scanavino, sportif danışman Giorgio Chiellini ve teknik direktör Igor Tudor ile kapsamlı bir transfer değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

DAVID FEDAKARLIK YAPTI

Lille ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan David, Juventus’a transfer olmak için daha yüksek maaş tekliflerini geri çevirmeye hazır. Oyuncunun yıllık 6 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus içeren maaş paketi üzerinde anlaşıldığı bildirildi. Ayrıca imza parası konusunda da büyük ölçüde uzlaşma sağlandı.

SIRA KOMİSYONLARDA: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Taraflar, artık yalnızca menajer komisyonları üzerinde yoğunlaşmış durumda. Görüşmelerde birkaç milyon Euro'luk fark olduğu belirtilirken, David’in temsilcilerine “anlaşmayı kolaylaştırın” mesajı verdiği ifade ediliyor.

İMZA AN MESELESİ

Her şey planlandığı gibi giderse, transferin resmiyet kazanması 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında, Manchester City karşılaşması sonrası ve son 16 turu öncesinde gerçekleşebilir.