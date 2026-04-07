Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği ve sezon başında kiralık olarak Dinamo Zagreb’e gönderdiği Dominik Livakovic’ten güzel haber geldi.

Büyük umutlarla Sarı-Lacivertli kulübe gelen Livakovic, beklenen performansı gösterememişti.

Footnews'ta yer alan habere göre Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge, Hırvat eldiveni kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberde Brugge’ün tecrübeli file bekçisi Simon Mignolet ile yolları ayırmak istediği ve Livakovic’i de transfer listesine eklediği öğrenildi. Ayrıca listede Jari De Busser, Kamil Grabara, ve Ilan Meslier gibi isimlerin de olduğu belirtildi.

Fenerbahçe kariyerinde 74 resmi maça çıkan Dominik Livakovic bu karşılaşmalarda 80 gol yerken 26 maçta ise kalesini gole kapattı.