Süper Lig'in köklü kulüplerinden Fenerbahçe, FIFA'dan gelen transfer yasağını kaldırdı. Sarı-lacivertli kulüp, eski oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin taksit ödemesini gerçekleştirdikten sonra, FIFA'nın uyguladığı 3 dönemlik transfer yasağı resmen sona erdi.
TAKSİT ÖDEMESİ YAPILDI
Fenerbahçe, En-Nesyri'nin transfer sürecinde İspanyol kulübü Sevilla'ya ödenmesi gereken taksit bedelini, geçtiğimiz pazartesi günü yatırdı. Bu ödemeyle birlikte FIFA'nın cezasını kaldırması için süreç başlatıldı.
Taksit ödemesinin tamamlanmasının ardından FIFA, Fenerbahçe'ye uygulanan transfer yasağını resmen kaldırdı. Sarı-lacivertli kulübe, yasağın sona erdiğine dair resmi bilgilendirme yapıldı.
Fenerbahçe yönetiminin, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.