Fenerbahçe'ye yeni transferlerinden Vedat Muriqi'nin en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Ancak Kosovalı golcünün sağlık durumunda yeni bir gelişme yaşandı. beIN SPORTS'un haberine göre, deneyimli golcünün tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği ve sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi. Kosovalı futbolcunun, sarı-lacivertlilerin oynayacağı ilk hazırlık karşılaşmasında teknik ekibin görev vermesi halinde sahaya çıkabilecek duruma geldiği belirtildi. Vedat Muriqi'nin ilk maçta yaklaşık 15 ila 20 dakika süre almasının planlandığı ifade edildi.

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