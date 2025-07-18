Mourinho’nun kadroda düşünmediği Mısırlı stoper Omar Fayed ile Al Ahli ilgileniyor. Gelen teklifleri değerlendiren F.Bahçe yönetiminin Mısırlı stoper için 5-6 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor.
Transfer, Fenerbahçe yönetiminin istediği rakamla gerçekleşirse Fayed, bir tek resmi maça dahi çıkmadan sarı lacivertli kulübe maliyetinin 10 katı para kazandırmış olacak.
550 BİN EURO'YA GELMİŞTİ
Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncuyu 2023 yılında transfer etmişti. Savunma oyuncusu, Mısır’ın Mokawloon takımından 550 bin Euro'ya gelmişti.