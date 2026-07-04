Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Uruguaylı kanat oyuncusu Diego Rossi, kariyerine Meksika Ligi ekiplerinden Monterrey'e transfer oldu. 3 sezondur formasını giydiği Columbus Crew'den ayrılan Rossi, Monterrey'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Diego Rossi'nin Monterrey'e transferinden Fenerbahçe de pay alacak.

ALACAĞI PAY NE KADAR?

Athletic'te yer alan habere göre Monterrey, Diego Rossi'nin transferi için Columbus Crew'e 8 milyon dolar ödeyecek. Buna göre Fenerbahçe, Rossi'nin Monterrey'ye transfer olmasından dolayı 1.2 milyon dolarlık bir pay alacak.

Fenerbahçe, Rossi'nin Columbus Crew'e transferinden 5.630.000 dolar bonservis bedeli ve 1 milyon dolar bonus alırken, Monterrey'e satışından ise yüzde 15 pay ile 1.2 milyon doları kasasına koydu.