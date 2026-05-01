Fenerbahçe'nin kaptanlarından Milan Skriniar, Beşiktaş maçından bu yana sakatlıkla mücadele ediyor.

Sarı lacivertlilerin, oynadığı son iki maçta kendini riske eden Slovak stoper, tendon yırtığı nedeniyle tam iyileşemedi ve iki kritik maçı daha kaçıracak.

Sarı-lacivertli kulübün sağlık ekibi, sakatlığı bulunan Milan Skriniar’ın Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyeceğini teknik heyete bildirdi. Skriniar’ın Başakşehir maçında forma giyemeyeceği, Konyaspor karşılaşmasının da riske girdiği öğrenildi.

Skriniar’ın takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için risk aldığı ve sakatlığının tam geçmediği ifade edildi. Bu sezon 40 maçta görev alan deneyimli savunmacı, sarı lacivertlilerin defans hattındaki en kritik isim olurken 2 de gol kaydetti.