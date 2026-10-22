Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, 6 Ekim 2026’da İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde bir aracın içinde ölü bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre olay, Çekmeköy’ün Sırapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Boş arazide park halindeki bir araçta kişinin hareketsiz olduğu yönündeki ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Ali Emre Ballı olduğu tespit edildi.

TARFİN SPONSOR OLDU

Fenerbahçe Erkek ve Kadın Basketbol Takımlarının yeni isim ve forma göğüs sponsoru Tarfin olmuştu...

18 Ağustos’ta duyurulan sponsorluk anlaşması, 15 Eylül’de resmiyet kazanmıştı...

Fenerbahçe, artık Beko markasıyla değil, Tarfin ile anılıyordu...

Ancak Tarfin’in kurucu ortaklarından Ali Emre Ballı’nın ani ölümü, gelişmelerin seyrini değiştirdi.

250 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILAMADI

Tarfin Tarım A.Ş. ise vadesi gelen finansman bonolarının anapara ve kupon ödemelerini gerçekleştiremediğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), söz konusu gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu:

TARFİN TARIM A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFTTRME2618 ve TRFTTRME2626 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 21.10.2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFSRMDE2625 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin 21.10.2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.

Kurucu ortak ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı’nın 6 Ekim 2026’da hayatını kaybetmesi ve bir yönetim kurulu üyesinin istifasıyla, dört kişilik yönetim kurulu karar alma yeter sayısını kaybetti.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, formadaki ismin değişip değişmeyeceğine dair önümüzdeki günlerde nasıl bir karar alınacağı da belirsizliğini koruyor...