Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısında, Maltepe'de yapılması planlanan 75 bin kişilik yeni stadın Fenerbahçe'ye tahsis edilmesi ve kulübün Saraçoğlu'ndan Maltepe'ye taşınması yönünde teklif aldıklarını belirterek, kulübün menfaatleri korunmadan onay vermeyeceğini söylemişti.

Yıldırım'a göre Türkiye'nin İtalya ile birlikte düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finalinin Türkiye'de oynanması isteniyor. Bu amaçla 75 bin kişilik bir stat yapılması için çalışma yürütülüyor. Önceki yönetimlerle yapılan görüşmelerde belli aşamalara gelindiğini belirten Yıldırım, konunun artık kendi yönetimlerinin önünde olduğunu ifade etti.

Ancak sarı lacivertlilere yapılan ilk teklifin ardından camia içinden çatlak sesler gelmesi bakanlıkları harekete geçirdi.

YENİ TEKLİF GELDİ

Gazeteci Volkan Demir'in iddiasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Fenerbahçe’ye yeni bir teklif yaptı. Yapılan teklifin içinde Kadıköy'de stadyum arazisine karşılık 300/400 kapasiteli marina ve marina etrafında 30 bin m2 açık kiralama alanı Fenerbahçe'ye tahsis edilecek. 30 bin m2 kiralama alanı bulunan alışveriş merkezinin yanı sıra Kenan Evren Lisesi arazisine yapılacak proje %80 seviyesine ulaştığı anda tapuyu 150 milyon TL karşılığında Fenerbahçe alabilecek. Bu önerilerin yanı sıra Dereağzı’nda projeler aynen devam edecek.

Bir başka iddiaya göre ise Fenerbahçe, Maltepe'ye geçerse yıllık garanti 200 milyon euro stadyum geliri olacak. Fenerbahçe'nin şu an Kadıköy'deki yıllık stadyum geliri 80 milyon euro civarında ve yerinde büyütülürse de 105 milyon euro olacak.