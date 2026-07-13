Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinin ardından bir golcü takviyesi daha yapmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde, yönetimin iki forvet transferi vaadi için son aşamaya gelindi.

Ollie Watkins, Jean Philip Mateta ve Alexander Sörloth'un adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılırken iki yıldız isim daha sarı lacivertlilere önerildi. Devre arasında Fenerbahçe'nin ilgilendiği Darwin Nunez'in menajeri oyuncusunu sarı lacivertlilere önerdi. Ocak ayında Fenerbahçe'yi reddettiği belirtilen Uruguaylı golcünün, bu kez transfere sıcak baktığı mesajının iletildiği aktarıldı.

Fanatik'e göre Fenerbahçe'ye önerilen isimlerden birinin de Gabriel Jesus olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın da ilgilendiği belirtilen Brezilyalı forvetin, Arsenal tarafından gözden çıkarıldığı kaydedildi.

Daha önce Folarin Balogun da Fenerbahçe'ye önerilirken, yönetim transfer komitesinin raporuna göre hareket etme kararı aldı.