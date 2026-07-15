Mason Greenwood transferini noktalayan Fenerbahçe, rotasını golcü takviyesine çevirdi.

Sarı lacivertlilerin 10+4 yabancı kontenjanına uygun bir isim aradığı bilinirken için İspanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol medyasına göre; Fenerbahçe, Real Madrid'in 22 yaşındaki forveti Gonzalo Garcia'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için eflatun beyazlıların kapısını çaldı. Yönetimin, İsmail Kartal'ın onayına sunduğu genç golcü, +4 kontenjanına da uygunluğu ile öne çıkıyor.

21 yaşındaki İspanyol golcü Gonzalo Garcia, geçen sezon Real Madrid formasıyla 39 maçta forma şansı bulurken 8 gol ve 3 asist kaydetti. Garcia, 39 maçın 15'ine ilk 11'de görev aldı.

LaLiga'da 30 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Garcia, İspanya Süper Kupası ve Kral Kupası'nda da birer gol attı.