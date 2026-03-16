Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığını atlatan Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca'nın takımla çalıştığı belirtildi. Salonda yapılan core hareketleriyle başlayan idmanın, ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. Bu idmanla çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi. Son 4 maçı kaçıran Talisca'nın Salı günkü Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.