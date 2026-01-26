Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gündeme Tottenham forması giyen Randal Kolo Muani gelmişti. Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Fransız golcü ile ilgilendi bu transferi önemli bir yatırım olarak yapmak istedi. Ancak şu anda bu transferin mümkün görünmediği ve Tottenham'ın, 27 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemediği yazıldı.

Tottenham, 28 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Tottenham forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Muani, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.