Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, 46 yaşında da futbolu bırakmadı. İspanyol forvet, futbolculuk kariyerini sürdürüp fileleri havalandırmaya devam ediyor.

İspanya 7. Lig takımlarından Trebujena FC forması giyen Güiza, takımının 4-1 yendiği karşılaşmada attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.

TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU

Daniel Güiza, 2008-2009 sezonu başında İspanya LaLiga ekibi Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için o dönem tam 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kulübün transfer rekorunu kırmıştı.

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Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 98 resmi maça çıkan İspanyol oyuncu, 35 gol atmış ve 19 da asist yapmıştı.