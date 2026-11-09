Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, 46 yaşında da futbolu bırakmadı. İspanyol forvet, futbolculuk kariyerini sürdürüp fileleri havalandırmaya devam ediyor.
İspanya 7. Lig takımlarından Trebujena FC forması giyen Güiza, takımının 4-1 yendiği karşılaşmada attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi oldu.
TRANSFERİ OLAY OLMUŞTU
Daniel Güiza, 2008-2009 sezonu başında İspanya LaLiga ekibi Mallorca'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertliler, tecrübeli oyuncu için o dönem tam 14 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kulübün transfer rekorunu kırmıştı.
Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 98 resmi maça çıkan İspanyol oyuncu, 35 gol atmış ve 19 da asist yapmıştı.