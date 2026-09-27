Sadettin Saran yönetimi, En Nesyri transferi için Sevilla’ya 30 Nisan’da ödemesi gereken 2 milyon 950 bin Euro’luk taksiti yatırmadı. Bu gelişme üzerine Sevilla kulübü FIFA'ya başvurdu. Onlar da krizi fırsata çevirip yalnızca ödenmeyen taksiti değil, 31 Ekim'de vadesi gelecek son taksiti de talep etti.

Aziz Yıldırım yönetimi, göreve geldikten sonra geciken borcu kapattı ancak vadesi gelmemiş taksiti erken ödemek istemedi. İspanyol kulübünün talebini kabul eden FIFA da sarı-lacivertli ekibin transfer tahtasını üç dönemliğine kapattı.

PAZARTESİ YASAK KALKACAK

Sarı lacivertli yönetim, krizi çözmek için harekete geçti. Pazartesi günü 2 milyon 950 bin Euro'luk son taksit Sevilla'ya ödenecek, gerekli banka dekontları FIFA'ya iletilecek ve transfer yasağı kaldırılacak.

En Nesyri'nin 2024'te 19.5 milyon Euro'ya transfer edildiği, bonservisin sekiz taksitte ödeneceği taahhüt edilmişti. Ancak ödemelerde yaşanan aksaklık, kulübün prestijine darbe vurdu.