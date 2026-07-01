Brezilyalı Alex de Souza'yı 27 yaşında Türkiye'ye getiren Fenerbahçe, bu kez efsane futbolcunun 20 yaşındaki vatandaşı Andre'yi gözüne kestirdi. Sarı-Lacivertliler, Corinthians forması giyen orta sahanın durumunu soruşturmaya başladı.

FRED'İN KARARI BELİRLEYİCİ

Sporx'te yer alan habere göre İsmail Kartal'ın göreve gelmesinden önce takımdan ayrılmayı düşünen ancak şu an için durumu belirsizliğini koruyan Fred'in kararı bu transferde belirleyici etken olacak. Sarı-Lacivertliler, Fred'in ayrılma kararı alması halinde Andre için kulübü Corinthians ile temasa geçecek.

Yönetimin, 20 yaşındaki orta saha ile temas kuracağı belirtilirken; İsmail Kartal'ın Fred ile ilgili vereceği raporun da etkili olacağı ifade edildi. Andre ismine Kartal'ın da çok sıcak baktığı kaydedildi.

Geçen sezon Corinthians formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Andre; 5 gollük skor katkısı sağladı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 16 milyon euro...