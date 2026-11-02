Süper Lig'de ligde ilk 10 hafta sonunda sadece 16 puan toplayabilen Fenerbahçe, 2018-19’da sonraki en kötü lig başlangıcına imza attı. Fenerbahçe, henüz 10. haftada lider Galatasaray’ın 9 puan gerisinde kaldı. Üst üste son 3 maçında galibiyet alamayan sarı lacivertlilere kritik Liverpool maçı öncesi bir kötü haber daha geldi. Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu maçta kenara gelen Kojo Oppong'un sakatlığı sarı lacivertlilerin başına dert oldu. Sakatlığı bulunan Nathan Ake'nin yokluğunda formayı kapan Kojo Oppong, Liverpool maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği müsabakaya stoperde Milan Skriniar - Yiğit Efe Demir tandemiyle çıkabilir. Galatasaray derbisinde Skrinar ile Brown'ı oynatan Fenerbahçe istediği verimi alamamıştı.

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