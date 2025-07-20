Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Suudi Pro Ligi'nde mücadele eden Al Qadsiah, Youssef En Nesyri için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Youssef En-Nesyri için 40 milyon Euro bonservis bedeli belirledi. Al Qadsiah'ın bu rakama çıkabileceği belirtiliyor.

Güncel piyasa değeri 24 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli forma altında çıktığı 52 resmi maçta 30 gol atarken, 7 de asist yapmıştı.