Yeni sezondan itibaren Adidas ile anlaşan Fenerbahçe yeni sezonun formalarını tanıttı. Fenerbahçe futbol takımının giyeceği formalar sarı-lacivertli kulübün efsane isimleri ve mevcut oyuncularının yer aldığı reklam filmi ile görücüye çıktı.

Tanıtım lansmanında Ali Koç da yer aldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:

“Fenerbahçe olarak her zaman olduğu gibi yine bir ilke hep beraber imza atıyoruz. Türk spor tarihinin en büyük bütçeli teknik sponsorluk anlaşmasını gerçekleştirdik. Anlaşmamız bugüne kadar ilk defa erkek ve kadın olmak üzere 3 farklı branşta, branşların altyapılarında tam 5 yıllık süreci kapsamaktadır. Dünyanın en büyük spor kulübü olduğunun altını çizdiğimiz Fenerbahçemiz, elde ettiği sportif başarılarla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın örnek kulübü olarak kararlı adımlarla ilerliyor.

Çubuklu bizler için sadece bir forma değildir, çok daha ötesindedir. Çizgilerden ve sevdiğimiz renklerden oluşmaz, kader birliğinin işaret fişeğidir. Çubuklu bir çocuğun hayali, babanın hatırası, bir camianın vicdanı ve namusudur. Yarınların teminatı ve en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıdır.

Fenerbahçeliler bilir. Fenerbahçeli olmayıp Fenerbahçe tarihini bilenler bilir. Fenerbahçe hiçbir zorluğa teslim olmayan, baş eğmeyen dimdik bir duruştur. İşgal altındaki İstanbul'da bile diz çökmemiştir. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye omuz vermiştir. Çubuklumuz kelimelerle tarif edilemeyecek duruşumuzun ve eşsiz ruhumuzun en önemli sembolüdür. 4 Nisan 2015'te kurşun geçirmediği kanıtlanan bir inanıştır. En soğuk deplasmanın en sıcak giysisi, en zorlu dönemlerin en kalpten yardımcısıdır.

Formamız Lefter'in ordinaryüslüğünden, Can Bartu'nun zarafetinden, Eda'nın efsane duruşundan, Melih'in aidiyetinden, tribünün coşkusundan bir emanettir.

Fenerbahçe geçmişiyle gurur, bugünüyle mücadele, geleceğiyle umut ve emanettir. Bu forma hepimize emanet. Yaşa, çok yaşa Fenerbahçe.”

İŞTE YENİ FORMALAR: