Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini resmen açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Kosovalı forvet Vedat Muriqi’nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Mallorca ile anlaşma sağladı. 1994 doğumlu golcü oyuncu Vedat Muriqi, kendisini 3 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.'' denildi.

AZİZ YILDIRIM DA İMZA TÖRENİNDE YER ALDI

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imza töreninde Başkan Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yer aldı.

SAVAŞTAN KAÇMAYACAĞIM

İmza töreninde konuşan Muriqi, “Bana bu formayı tekrar layık gören Sayın Başkanımıza, Oğuz Hocama, sevgili Hocamız İsmail Kartal’a, tüm değerli Fenerbahçe taraftarlarına canıgönülden teşekkür ederim. Bu arma için hiçbir zaman mücadeleden, savaştan kaçmayacağıma emin olabilirsiniz. Bu formaya her zaman olduğu gibi tekrar layık olacağımı şimdiden söyleyebilirim. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olsun.” şeklinde konuştu.