Euroleague Final Four’da Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale yükseldi.
Karşılaşmaya Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos’un hareketleri damga vurdu.
Giannakopoulos, devre arasında önce Fenerbahçe benchinin yanına giderek tartışma çıkardı. Yunan ekibinin patronu daha sonra Olimpiakos taraftarlarına el hareketiyle tepki gösterdi.
KAPI ARALIĞINDAN MAÇI İZLEDİ
Giannakopoulos'un soyunma odasına giden hakemlerin yolunu keserek onlara da sözlü müdahalede bulunduğu görüldü. Panathinaikos maçın son bölümünü ise koridordan kapı aralığından izledi. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.