Fenerbahçe, orta sahada defansif özellikli bir orta saha arayışına girerken çareyi West Ham'ın Meksikalı yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmakta bulmuştu.

Sarı lacivertli forma ile bir maçta görev alan Edson Alvarez'den milli arada Fenerbahçe'ye şok eden haber geldi.

DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edson Alvarez, Meksika Milli Takımı'nın Japonya ile oynadığı maçta sakatlandı. Mücadeleye takım kaptanı olarak çıkan sarı lacivertlilerin defansif orta saha oyuncusu, sakatlığı nedeniyle 32. dakikada oyundan çıktı.

Alvarez'in herhangi bir darbeye bağlı olmadan sakatlanması endişeleri artırdı. Hamstring sakatlığı yaşadığı düşünülen Meksikalı futbolcunun sağlık testlerinden geçtikten sonra durumu detaylı olarak açıklanacak.