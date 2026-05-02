Galatasaray yenilgisiyle mental olarak sarsılan Fenerbahçe, çalkantılı bir haftanın ardından kritik bir maça çıkıyor. Tedesco’nun görevden ayrılması ve Başkan Sadettin Saran’ın seçim kararıyla gündem hareketlenirken, takım Başakşehir karşısında Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkacak.

NENE ALMANYA'YA GİTTİ

Sarı-Lacivertlilerde cezalı Ederson, Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown'un yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Milan Skriniar ile tedavi için Almanya'ya giden Nene forma giyemeyecek. Asensio'nun durumu da belirsiz. Kanarya işte tüm bu soru işaretlerine rağmen Başakşehir engelini aşarak hem lig ikinciliği yarışında puan kaybı yaşamamak hem de Şampiyonlar Ligi hedefini canlı tutmak istiyor.