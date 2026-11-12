Fenerbahçe, performanslarıyla Avrupa'nın radarına giren Oğuz Aydın ve Archie Brown için sözleşme yenileme planı yapıyor. İki futbolcuya yönelik ilginin farkında olan sarı-lacivertli yönetim, oyuncularını kolay bırakmak istemiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, her iki futbolcunun da sözleşmesini yenilemek istiyor. Yönetim, yeni sözleşmelerle olası bir transfer görüşmesinde kulübün elini güçlendirmeyi hedefliyor.

İKİ FUTBOLCUNUN SEZON KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 resmi maça çıkan Oğuz Aydın, 4 gol atarken 5 asist yaptı. Archie Brown ise oynadığı 16 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

Oğuz Aydın ve Archie Brown'un da 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.