Mason Greenwood ismi ilk olarak başkan adayı Hakan Safi ile gündeme geldi. Seçimden sonra başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım süreci devraldı ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlamaya devam etti. Artık son pazarlıklar yapılıyor… Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri Avrupa’da kalmak için reddeden 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla Roma ve Atletico Madrid de yakından ilgileniyordu. Ancak onların önerdiği yıllık ücret 4.5 milyon Euro seviyesinde kaldı. Sarı-lacivertliler ise yıllık 7.5 milyon Euro ile bu iki kulübün önüne geçmiş bulunuyor. Marsilya’nın talep ettiği 50 milyon Euro’luk bonservis bedeli sürecin önünü tıkamış durumda. Rakamı 35+5 milyon Euro’ya çekmeye çalışan sarı-lacivertliler ikinci bir öneri getirdi. 50 milyon Euro’yu 8 taksitte ödeme teklifi Fransız kulübü tarafından değerlendirmeye alındı. Önümüzdeki hafta pazarlıkların sonuçlanması bekleniyor.