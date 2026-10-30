Galatasaray mağlubiyeti sonrası İsmail Kartal’la vedalaşıp geçici olarak Dirk Kuyt’ı göreve getiren Fenerbahçe yönetimi, kalıcı teknik adam için dünya çapındaki isimlerle masaya oturuyor. Öncelik yabancı hocada. Başkan Aziz Yıldırım’ın takımın başında görmeyi en çok istediği isim, son olarak Almanya Milli Takımı’nı çalıştıran Julian Nagelsmann. Manchester United ve Leipzig gibi devlerin de radarında olan Nagelsmann için Fenerbahçe yönetimi tüm maddi imkanları seferber etmeye hazır.

HAFTAYA YENİ HOCA MI?

39 yaşındaki genç dâhi ile temaslar sürerken, bu transferde yaşanabilecek olası bir olumsuzluğa karşı B Planı da hazırlandı. Kanarya’nın teknik direktör listesinde öne çıkan diğer iki tecrübeli yabancı aday ise Barcelona ve Athletic Bilbao’nun eski hocası Ernesto Valverde ile Milan’ı şampiyonluğa taşıyan İtalyan stratejist Stefano Pioli. Yönetimin taraftarı heyecanlandıracak bu isimlerle önümüzdeki günlerde somut adımları atması ve yeni teknik direktörü pazartesiden sonra açıklaması bekleniyor.