Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Ülker Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yürüyüşünde ağır bir yara aldı. Derbi mağlubiyetinin ardından mutlak reaksiyon beklenen müsabakada İzmir temsilcisi karşısında etkisiz bir futbol sergileyen sarı-lacivertliler, taraftarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Haberler.com'da yer alan habere göre karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Kadıköy tribünlerinden yükselen yoğun tepkiler ve istifa tezahüratları yönetimi acil eyleme geçirdi. Zirve yarışında ezeli rakip Galatasaray'ın tam 9 puan gerisine düşülmesi, camiadaki sabır taşını tamamen çatlattı.

SAMANDIRA MASAYA YATIRILDI

Müsabakanın hemen ardından kulüp merkezinde bir araya gelen sarı-lacivertli yönetim kurulu, kriz gündemiyle olağanüstü toplantıya başladı. Takımın sahadaki ruhsuz ve disiplinden uzak görüntüsünü masaya yatıran kurmaylar, haftalardır süregelen formsuzluğun ve motivasyon kaybının faturasını çıkarmak üzere kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi.

KADRO DIŞI VE SERT YAPTIRIMLAR

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden toplantıda, kötü gidişatı durdurmak adına radikal önlemlerin gündeme geldiği öğrenildi. Özellikle saha içerisinde beklentileri karşılayamayan, mücadeleden kaçınan ve takım içi disiplini zedeleyen bazı futbolcuların kadro dışı bırakılması seçeneğinin masada ciddi şekilde tartışıldığı belirtildi.

Ağır para cezalarından kadro revizyonuna kadar uzanan bir yaptırım paketini oylayan yönetimin, alacağı flaş kararları kısa süre içerisinde resmi kanallardan kamuoyuna duyurması bekleniyor.