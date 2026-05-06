Fenerbahçe'de Hakan Safi ve Barış Göktürk başkanlık için adaylığını açıklarken Aziz Yıldırım'ın da gün içinde yarışa dahil olması bekleniyor. Seçim kararı alan Sadettin Saran yönetimi, kadro planlamasını da yeni yönetimin elini güçlendirmek istiyor.

Saran yönetiminin bu doğrultuda üç yıldız isimle aşama kaydedip yeni yönetime yol açmak istediği öğrenildi. Bu doğrultuda Bayer Leverkusen'in İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo, Fulham'ın Galli kanat oyuncusu Harry Wilson ve Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy ile görüşmelerde bulunduğu ve 3 isimle ilgili de belirli bir noktaya gelindiği öğrenildi.

Leverkusen ile bu sezon 42 maça çıkan 30 yaşındaki Grimaldo 14 gol, 12 asistle oynadı. Ancak Grimaldo'nun önceliğinin Türkiye olmadığı biliniyor. Dortmund'un 30 yaşındaki golcüsü Guirassy de bu sezon 44 maçta 20 gol, 6 asist kaydetti. Guirassy'nin 35 milyon Euro sözleşme fesih bedeli olduğu ifade edildi.

Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Harry Wilson, ise tüm başkan adaylarının listesinde yer alıyor. Liverpool altyapısından yetişti ve kariyerinde 153 Premier Lig maçına çıktı. Sadettin Saran yönetimi, transferlerle ilgili resmi bir girişimde bulunmayacak. Ancak belli görüşmelerin yapıldığı üç isimin transferiyle ilgili son karar, yeni gelecek olan yönetime bırakılacak.