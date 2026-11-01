Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de yönetim kurulu olağanüstü toplantı kararı aldı.
HT Spor'un haberine göre; Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, Göztepe mağlubiyetinin ardından kulübün geleceğine ilişkin birçok konunun değerlendirileceği belirtildi.
Haberde, yönetim kurulunun ele alacağı konular arasında istifa seçeneğinin de bulunduğu ifade edildi.
Saat 14.00'te başlayacak olan toplantıda nasıl kararların alınacağı merak konusu oldu.