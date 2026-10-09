Fenerbahçe'nin Senegal ekibi Generation Foot'tan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Amara Diouf, uzun süren ağır sakatlığını geride bırakarak takımla antrenmanlara başladı. Ancak sarı-lacivertli kulübünün lisans işlemlerini tamamlayamaması nedeniyle oyuncunun ara transfer dönemine kadar resmi karışmalarda forma giyemeyeceği belirtildi. Bu durum, Diouf'un Fenerbahçe formasıyla henüz tek bir dakika bile resmi maçta görev yapamamasına neden oldu.

SÜPER LİG'DEN TALİP ÇIKTI

Fanatik'in haberine göre; Amara Diouf'u Süper Lig'den birkaç kulüp kadrosuna katmak istiyor. Düzenli forma giyerek maç tecrübesi kazanmasını hedefleyen bu kulüplerin, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ifade ediliyor. Senegalli oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması ihtimaller arasında yer alırken, transfer konusunda henüz resmi bir karar açıklanmadı.

İSMAİL KARTAL'IN GÖZÜNE GİRMEYE ÇALIŞACAK

Ağır sakatlığını atlatan Diouf, ara transfer dönemine kadar olan süreçte teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmek için çalışacak. Genç futbolcunun antrenman performansı ve teknik heyetin değerlendirmesi, geleceğine ilişkin kararda belirleyici olacak. Fenerbahçe formasıyla henüz resmi maça çıkmayan oyuncunun, sezonun kalan bölümünü başka bir Süper Lig takımında kiralık olarak geçirmesi ihtimali de masada duruyor.