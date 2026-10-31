Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ağırladığı Göztepe karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin bu sezon skor avantajını yakaladıktan sonra kaybettiği maç sayısı üçe çıktı.

Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşılaşmalarında da aynı sonucu yaşayan Fenerbahçe, üç maçta da 1-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

1987/88 SEZONUNDA DÖRT MAÇI KAYBETMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, kulüp tarihinde öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla mağlubiyeti 1987/88 sezonunda aldı. O sezon skor üstünlüğünü yakaladığı dört maçı kaybeden Fenerbahçe, bu sezonki üç yenilgiyle söz konusu olumsuz istatistiğin bir maç uzağına geldi.