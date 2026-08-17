Fenerbahçe'de kadro planlaması devam ediyor. Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından sarı-lacivertlilerde sıra ayrılacak futbolculara geldi.

Gazeteci Pete O'Rourke'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerde Anthony Musaba takımdan ayrılıyor. Yönetim oyuncunun kiralık transferi için Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya vardı.

SADETTİN SARAN'IN İLK TRANSFERİYDİ

Sadettin Saran'ın ilk transferi olan Anthony Musaba'nın bonservisi için 5 milyon euro ödendi. Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıkan Hollandalı futbolcu, 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Transferde son anda bir pürüz çıkmazsa Anthony Musaba, İngiliz kulübüne transfer olacak.