Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Nelson Semedo'nun olası ayrılığına karşı Arda Okan Kurtulan'ın gündeme geldiği iddia edildi.

Sabah'ın aktardığı habere göre, teknik direktör Emre Belözoğlu, Semedo ile yolların ayrılması halinde Göztepe'nin 23 yaşındaki sağ bekini kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe altyapısından yetişen Arda Okan'ın, İzmir ekibindeki performansıyla sarı-lacivertlilerin transfer listesine girdiği belirtildi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS İDDİASI

Göztepe'nin, sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam eden futbolcu için 10 milyon Euro bonservis beklentisinde olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu rakamı düşürmenin yollarını aradığı, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da oyuncuya ilgi gösterdiği iddia edildi.

Arda Okan Kurtulan, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.