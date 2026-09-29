Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı esiyor. Roma maçında ilk kez kadroya giren Ognjen Mimovic için Süper Lig'den talipler çıktı.

FENERBAHÇE'DE AYRILIK: ROMA MAÇINDA İLK KEZ KADROYA GİREN İSİM GİDİYOR

Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro karşılığında transfer ettiği Ognjen Mimovic, sarı-lacivertli formayla henüz sahaya çıkma fırsatı bulamadı.

Fenerbahçe'de kısa sürede gözden düşen ve sırasıyla Zenit ile Pafos'a kiralanan 22 yaşındaki sağ bek, talipleri olmasına rağmen bu sezon takımda kalmayı tercih etti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçında ilk kez kadroya dahil edilen Mimovic, bu karşılaşmada da süre alamadı.

KOCAELİSPOR İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Ognjen Mimovic için bir kez daha ayrılık ihtimali gündeme geldi. Kocaelispor, ara transfer döneminde Sırp sağ beki kiralamak istiyor.

22 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.