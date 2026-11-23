Fenerbahçe, Süper Lig'de 12. haftada lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan sarı-lacivertliler, beklediği başlangıcı yapamadı. Başkan Aziz Yıldırım'ın liderliğinde şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'de sezonun ilk bölümünde alınan sonuçlar beklentilerin uzağında kaldı. Teknik direktör İsmail Kartal sonrası göreve getirilen Emre Belözoğlu, ilk sınavında Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti. Milli araya moralli giren Fenerbahçe, milli ara dönüşü Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı ve Galatasaray'ın 11 puan gerisine düştü. AZİZ YILDIRIM'DAN SAMANDIRA'YA ÇIKARMA Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kocaelispor beraberliğinin ardından harekete geçti. Yıldırım, Samandıra'ya giderek teknik heyet ve futbolcular bir toplantı yapacak.

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