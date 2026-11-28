Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'nun devre arasında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Sabah gazetesinin haberine göre; Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında Napoli'den transfer edilen Belçikalı santrfor için gelebilecek teklifleri değerlendirecek. Haberde, 33 yaşındaki futbolcuyu Belçika ekibi Anderlecht'in yakından takip ettiği belirtildi. Suudi Arabistan kulüplerinin de Lukaku'yu transfer etmek istediği, MLS'ten de oyuncuyla ilgilenen takımlar bulunduğu aktarıldı. 18 MAÇTA 1 GOL ATABİLDİ Beklentilerin altında kaldığı belirtilen Lukaku, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maça çıktı. Belçikalı futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak.

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