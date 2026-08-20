Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro düzenlemeleri hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, transfer çalışmaları kapsamında kadroda yer vermeyeceği oyuncularla ilgili adımlar atmaya başladı.

Bu kapsamda savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Takvim gazetesinin haberine göre; Kulübün, deneyimli futbolcuya kendisine kulüp bulmasını ilettiği belirtildi.

KADRODAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN PARÇASI

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ile yollarını ayırma planı, kadroda yapılan değişikliklerin bir parçası olarak öne çıktı. Oyuncunun yeni adresiyle ilgili süreç devam ederken, transfer döneminin kalan bölümünde gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

ÜST ÜSTE AYRILIKLAR YAŞANIYOR

Sarı-lacivertli takım üst üste ayrılık haberleri açıkladı. Fenerbahçe daha önce Fred, Sidiki Cherif, Anthony Musaba ve Omar Fayed'in takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin savunma hattındaki kadro planlaması da yapılacak yeni hamlelere göre şekillenecek. Bu kapsamda Ümit Akdağ için girişimler de hızlandırıldı.