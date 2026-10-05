Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Önceki gün Azerbaycan'da gerçekleşen karşılaşmada 83 dakika görev yapan Asensio, sakatlığı sonrası sahalara geri döndü. Maç, sarı lacivertli ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. İSMAİL KARTAL MEMNUN KALDI Sabah gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Asensio'nun sahada gösterdiği performansla memnun kaldı. Kartal, İspanyol yıldızın fiziksel açıdan herhangi bir sorunu olmadığını ve tamamen hazır hale geldiğini belirtti. RİZESPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK Asensio, cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik direktör Kartal'ın, milli aranın ardından ilk maçta Asensio'ya forma şansı vermesi planlanıyor.

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