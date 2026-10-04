Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve başlamasının ardından kadroda bazı isimlerin yollarına devam etmeyeceği ortaya çıktı. NTV Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerde Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic'in ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

NENE GÖZDEN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de etkili performansıyla dikkat çeken Dorgeles Nene, 2026-27 sezonunda forma şansı bulmakta zorlanıyor. İsmail Kartal'ın takımda görmek istemediği 23 yaşındaki Malili kanat oyuncusunun ara transferde sarı-lacivertlilerden ayrılacağı bildirildi.

Fenerbahçe yönetiminin, Nene için gelen teklifleri değerlendirerek oyuncuyu bonservis bedeliyle göndermeyi planladığı, elde edilecek gelirin yeni transferlere harcanacağı aktarıldı. Nene, geçtiğimiz sezonda 13 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çekmişti.

MIMOVIC DE AYRILIYOR

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan bir diğer isim ise Ognjen Mimovic oldu. Sarı-lacivertlilerin 2024-25 sezonunun devre arasında 6.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sırp futbolcu, Fenerbahçe formasıyla henüz resmi bir maçta forma giyemedi. İsmail Kartal'ın takımda istemediği Mimovic'in de ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

YERLERİNE GENÇLER GELECEK

Fenerbahçe yönetimi, Nene ve Mimovic'in ayrılmasıyla boşalacak yabancı oyuncu kontenjanlarını yeni transferlerle doldurmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, bu isimlerin yerine genç oyunculara yönelerek kadroyu gençleştirmeyi hedeflediği ifade edildi.