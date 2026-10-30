Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından Marco Asensio'nun geleceğine ilişkin bir iddia gündeme geldi. Sabah gazetesinin haberine göre sarı-lacivertli yönetim, dizinden ameliyat edilen İspanyol futbolcuyla devre arasında yollarını ayırmayı planlıyor.

Haberde, sezon başında taraftar baskısı nedeniyle takımdan gönderilemediği öne sürülen Asensio'nun ayrılığıyla yabancı oyuncu kontenjanında yer açılmasının hedeflendiği belirtildi.

BETIS VE MALLORCA İLGİLENİYOR

Real Betis ve Mallorca'nın 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. Fenerbahçe yönetiminin ise ocak ayında en yüksek teklifi veren kulüple anlaşmayı hedeflediği ifade edildi.

TEDAVİ SÜRECİ YAKLAŞIK 3 AY SÜRECEK

Fenerbahçe, Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da ameliyat edildiğini açıklamıştı. Kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

Kulüp doktoru Ahmet Kulduk da daha önce MR sonuçlarında diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edildiğini duyurmuş, operasyonun oyuncunun da isteği doğrultusunda planlandığını belirtmişti.

Geçen sezon Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olan Asensio; diz, uyluk ve kas problemlerinin yanı sıra çapraz bağ gerilmesi nedeniyle şu ana kadar 15 karşılaşmada görev alamadı. Ameliyat sonrası rehabilitasyonu süren futbolcunun devre arasına kadar sahalara dönmesi öngörülmüyor.