Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. A Spor'un haberine göre Hollandalı çalıştırıcı, Samandıra'da Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacak.

Kuyt'ın durumuna ilişkin sarı-lacivertli kulüpten henüz resmi açıklama yapılmadı. İsmail Kartal'ın ardından teknik sorumlu olarak görevlendirilen Kuyt, Göztepe ve Liverpool maçlarında takımın başında bulunmuştu.

Emre Belözoğlu, kendisi için düzenlenen imza töreninde Kuyt'ın durumuyla ilgili soruya, "Bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz gerekli açıklamayı yapacaktır. En yakın sürede açıklayacağız" yanıtını vermişti.