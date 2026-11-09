Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Çorum FK'yi 5-0 yendiği karşılaşmaya sarı lacivertlilerin kalecisi Ederson damga vurdu. Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, deplasmanda 5-0 kazandıkları Çorum FK maçını gol yemeden tamamladı. Yaptığı kurtarışlarla rakibine gol izni vermeyen Ederson, bu sezon ligde altıncı kez kalesini gole kapattı. Ligde 10 karşılaşmada forma giyen Ederson, bu maçlarda 8 gol yedi. Sarı-lacivertli takımın 11 haftalık toplamında ise kalesinde gördüğü gol sayısı 10 oldu. Milli ara öncesi puanını 19'a yükselten Fenerbahçe, 11 maçta attığı 29 golle yeniden ligin en golcü takımı oldu.

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